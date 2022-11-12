Александр Галлямов: «Мы месяц не выступали, была тренировочная рутина – это тяжело. Держали зверей в клетке, чтобы выпустить на арену»

Фигурист Александр Галлямов оценил выступление их пары с Анастасией Мишиной в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

«Сегодня проехали короткую программу. По ощущениям все прошло довольно хорошо, все чисто. Мы довольны, Тамара Николаевна тоже довольна. Мы всех наших тренеров порадовали.

Мы хотели поскорее выйти на соревнования, у нас был перерыв целый месяц, если считать после мемориала Панина-Коломенкина. Мы немножко соскучились по этой атмосфере, по болельщикам. Мы действительно очень рады вновь выйти и порадовать всех, кто пришел на нас посмотреть.

Все идет довольно хорошо весь сезон. У федерации были планы сделать Гран-при России, мне кажется, все идет успешно. Организация на достойном уровне, надеюсь, что в дальнейшем, допустим, в следующем сезоне будут добавляться турниры, чтобы повысилась зрелищность и медийность фигурного катания.

Мы сами любим соревноваться, выступать. Мы сами месяц не выступали, и у нас была тренировочная рутина – это было уже тяжело. Держали зверей в клетке, чтобы выпустить на арену. Нам приятно выступать, я думаю, для спортсмена это самое главное.

Насколько сложно катать вальс? Буквально вчера у нас с Максимом Траньковым были споры насчет его вальса, нашего вальса, и так мы сравнивали все.

Но все равно время не стоит на месте, и если где-то, может быть, кому-то что-то не понравилось, вальс необязательно делать так, чтоб был вальс и не более. Можно устроить как праздник на льду. Наша музыка начинается более растяжимо», – сказал Галлямов.