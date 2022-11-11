Евгения Медведева и Виктор Лосев нанесут символический удар по мячу перед матчем «Динамо» – ЦСКА

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и экс-футболист , олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев нанесут символический удар по мячу перед матчем бело-голубых с .

Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в официальном телеграм-канале.

Матч 17-го тура Мир между «Динамо» и ЦСКА пройдет 13 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.