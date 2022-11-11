Актриса Бугаева о произвольной Валиевой: «Это мощнейшая история по степени погружения. Таких программ я еще не видела на льду»

Актриса театра и кино Маргарита Бугаева высказалась о произвольной программе фигуристки , посвященной ситуации на Олимпиаде-2022.

Бугаева преподает актерское мастерство фигуристам.

«Это мощнейшая история по степени погружения. Потому что в основе лежит личный опыт, пережитое. Таких программ я еще не видела на льду.

Как правило, спортсмены выбирают персонаж из книги (фильма, медийную персону) и воплощают его историю. А тут Камила рассказывает про свои страдания. Видно, что у нее это все свежо в памяти, еще болит. И вспомните, в каком она была состоянии после дебютного проката: будто пережила все вновь и вновь прямо сейчас.

Не знаю, стоит ли выносить на сцену такие личные переживания. Ведь их надо выстрадать и отпустить, чтобы улеглось внутри, а потом уже показывать с высоты принятия ситуации. Но это выбор команды Камилы, поэтому не берусь судить. С точки зрения творчества, ход очень интересный – прям ва-банк!

В программе есть интересный момент, когда Камила «сбрасывает» все свое состояние, и ты думаешь: «Что произошло? Неужели она забыла, что делать?» И вдруг она органично движется дальше. Так она передает отчаяние, когда хочется все бросить на полпути, но она находит в себе силы продолжать.

Особой хронологии в программе нет – просто огромная наполненность болью, отчаянием, жаждой докричаться. И такая немота, невозможность высказать все, что хочется. Это психологический прием, конечно. Вы правы, что Камила через искусство пытается донести до зрителя то, что не хочет выражать словами по ряду причин.

Мне очень интересно, как программа будет выглядеть в конце сезона, когда все уже немножко уляжется, девушка выскажется. Ведь когда вы рассказываете историю, то не можете 20 раз подряд сделать это одинаково. Каждый раз все менее и менее эмоционально, а под конец останется само ядро. Так что, к концу сезона программа, скорее всего, станет спокойнее и чуть сдержаннее.

Главное, чтобы эмоции не уводили Камилу, не отвлекали! В актерском деле есть риск, когда эмоции захлестывают. А ими надо управлять, иначе они возьмут верх и начнут управлять человеком. Можно сравнить с моментами, когда женщина впадает в истерику: головой понимает, что надо остановиться, но не всегда получается. Поэтому желаю Камиле контролировать свои эмоции.

В целом, очень смело, ярко и мощно. От программы невозможно оторваться», – сказала Бугаева.

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?