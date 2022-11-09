Александр Лакерник: «Печально, что политическая ситуация диктует свои условия. Отстраняя Россию, мы понижаем уровень соревнований»

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что спортсмены не должны отстраняться по политическим причинам.

«Думаю, что политика не имеет никакого отношения к спортивным результатам. Я за то, чтобы спортсмены всех стран соревновались вместе независимо от того, какие проблемы есть во взаимоотношениях государств.

Очень печально, что в фигурном катании политическая ситуация начинает диктовать свои условия. Это не идет на пользу никому и точно не помогает виду спорта.

Россия – ведущая страна в фигурном катании. Отстраняя ее от процесса, мы понижаем уровень всех соревнований», – сказал Лакерник.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против