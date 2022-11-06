Елизавета Осокина: «Парное катание сложнее одиночного. Многие думают – не получаются прыжки, надо в пары. А там только прибавляется сложности»

Российская фигуристка рассказала, почему приняла решение перейти в парное катание.

Сейчас Осокина выступает в паре с Артемом Грицаенко. Они победили на этапе Гран-при России в Казани в соревнованиях КМС.

«Я понимала, что в одиночном катании бороться было бессмысленно. Да, перспективы были, но свой путь я там продолжать не захотела, потому что это был тупик.

Решение о переходе мы принимали с родителями, так что оно было совместным. И не могу сказать, что оно было очень болезненным. Ведь самое главное, что я хотела оставаться на льду, и я все-таки продолжила заниматься любимым делом. <...>

У нас очень много спортсменок переходит в парное катание. Многие думают – не получаются прыжки, надо в пары. А там ведь только прибавляется сложности – выбросы, подкруты.

Это сложнее одиночного катания. И здесь смотрят на совместную работу, отвечаешь ты не только за себя.

Я помню первый выброс, и честно скажу – было страшновато. Самая первая поддержка была тоже запоминающейся – высота, ты смотришь вниз, адреналин.

А сейчас это уже обычное дело, высота – подумаешь, ничего особенного, ко всему привыкаешь. Буквально через несколько поддержек и выбросов мне даже понравилось это ощущение.

Нужно искать ходы и решения. Не одно, так другое получится. Не парное катание, так есть прекрасный вид спорта – танцы на льду. Надо пробоваться. Попробуешь – ничего не потеряешь, не сделаешь это – будешь жалеть», – сказала Осокина.