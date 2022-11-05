Софья Титова: «Я хочу выучить все четверные. В том числе попробовать четверной аксель»

Фигуристка Софья Титова заявила о желании выучить все четверные прыжки и попробовать четверной аксель.

Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

– У вас очень сложный контент в произвольной программе: два тройных акселя, четверной сальхов. Это не добавляет мандража перед выходом на лед? Или это вызов, который позволяет собраться?

– На льду я делаю всё для себя. Всегда соревнуюсь сама с собой и стараюсь сделать свой максимум на каждом старте.

– А этот максимум в чем заключается? Есть какая‑то мечта по количеству четверных? Некоторые фигуристы уже делают четверной аксель.

– Я хочу выучить все четверные. В том числе попробовать аксель в четыре с половиной оборота, – сказала Титова.