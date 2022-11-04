Иван Скобрев: «Вырос ли Плющенко как тренер? Я бы не стал говорить, что он был «низкий». Он сам по себе глыба в фигурном катании»

Чемпион мира в конькобежном спорте, тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев прокомментировал итоги юниорского этапа Гран-при России в Казани.

В женских соревнованиях КМС сегодня победила Софья Титова.

– Хочу поздравить Софу и всю команду Евгения Викторовича (Плющенко) – все большие молодцы. Я уже три месяца в «Ангелах Плющенко» и могу сказать, что все ребята из академии делают максимум для того, чтобы добиться результата.

Это не только Софа, но и все, кто рядом с ней. Наша задача мотивировать ребят. Находить все необходимое, чтобы они становились лучше. На мой взгляд, у Плющенко созданы все условия для того, чтобы эти мотивационные моменты из них доставать.

– Как вы считаете, Плющенко вырос сейчас как тренер?

– Я бы не стал говорить, что Евгений был «низкий» как тренер. Он сам по себе глыба в фигурном катании. Но касательно тренерской деятельности, мое мнение, что каждый день вне зависимости от побед своих учеников тренер должен учиться.

Чем больше будет этих уроков – и побед, и поражений – тем тренер будет опытнее, мудрее, умнее, и добиваться результатов, которые перед ним ставят собственные спортсмены и болельщики, – сказал Скобрев.