«Если бы не CAS, Валиеву бы вообще не допустили до прокатов на Олимпиаде». Роднина о законопроекте Терюшкова и Исакова

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала законопроект о непризнании в России спортивного арбитража CAS.

Ранее депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков внесли законопроект на рассмотрение Госдумы.

«Если бы не CAS, Валиеву бы вообще не допустили до прокатов на Олимпиаде. CAS неоднократно защищал наших спортсменов, когда на них нападали.

Глупо сомневаться в объективности Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Их решения всегда были взвешенными», – сказала Роднина.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест – сама проба была взята в декабре на чемпионате России. Тогда CAS позволил фигуристке продолжить выступления на Играх.

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