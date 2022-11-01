Меган Дюамель: «Выбор в пользу веганского образа жизни стал лучшим из моих решений. Призываю всех включать в рацион больше растительной пищи»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель рассказала о пользе веганства.

«Поздравляю с Международным веганским днем (ежегодно отмечается 1 ноября – Sports.ru)! Выбор в пользу веганского образа жизни в 2008 году стал лучшим из когда-либо принятых мною решений. Гожусь, что теперь разделяю этот путь и со своим ребенком.

Для вашего здоровья это снижение холестерина, артериального давления и риска сердечных заболеваний. Для окружающей среды это снижение углеродного следа, замедление угрозы изменения климата, экономия воды. Также это уменьшит случаи жестокого обращения с животными.

Я призываю всех вас включать в свой рацион больше растительной пищи. Это просто и очень выгодно. Вы когда-нибудь сравнивали цену на мясо и стоимость банки чечевичных бобов?» – написала Дюамель инстаграме.