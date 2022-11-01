Никита Михайлов: «Возраст Коляды не влияет на его физические данные. Он в очень хорошей форме, как и молодые спортсмены»

Хореограф Никита Михайлов поделился мнением об уровне российских фигуристов.

«Перспективы мальчиков в России? У нас есть определенный каст лидеров, в котором между собой решают по-спортивному, кто будет выше. Ждем, когда нас пустят на мировую арену, чтобы там показать, как наши мальчики готовы.

Сейчас у нас одиночники – 50 на 50. Из Питера, наверное, чуть больше мальчиков, девочки – это Москва. Пары – в Москве и в Питере абсолютно равные сильные школы. Танцы – это больше Москва, в Питере все-таки не очень сильно они развиваются сейчас. Синхронное катание и там и там»

Сможет ли Коляда удержать лидерские позиции с учётом возраста? Его возраст никак не влияет на его физические данные. Я бы оценивал его не с точки зрения возраста, а с точки зрения формы. Он в очень хорошей форме, так же как и те молодые спортсмены, с кем он соревнуется», – сказал Михайлов.

В октябре 27-летний Коляда занял четвертое место на этапе Гран-при России в Москве.