Артур Гачинский: «Мишин сделал огромный вклад в мои знания фигурного катания и в то, как надо учить ребят технической стороне»

Теги сборная России Алексей Мишин Артур Гачинский ТАСС Фигурное катание

Тренер Артур Гачинский рассказал о принципах своей работы. 

«Алексей Николаевич (Мишин), безусловно, сделал огромный вклад в мои знания фигурного катания и в то, как надо учить ребят технической стороне.

Но как тренер я именно такой, какой в жизни. С учениками субординация в любом случае присутствует.

Моя часть как тренера – не только интересоваться, какое у них настроение, моя работа – знать, что у них в школе, что у них в жизни происходит, чтобы помочь с этим справиться как человеку более опытному», – сказал Гачинский.

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