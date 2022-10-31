Артур Гачинский: «Мишин сделал огромный вклад в мои знания фигурного катания и в то, как надо учить ребят технической стороне»

Тренер Артур Гачинский рассказал о принципах своей работы.

«Алексей Николаевич (Мишин), безусловно, сделал огромный вклад в мои знания фигурного катания и в то, как надо учить ребят технической стороне.

Но как тренер я именно такой, какой в жизни. С учениками субординация в любом случае присутствует.

Моя часть как тренера – не только интересоваться, какое у них настроение, моя работа – знать, что у них в школе, что у них в жизни происходит, чтобы помочь с этим справиться как человеку более опытному», – сказал Гачинский.