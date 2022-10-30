Плющенко о Чернышевой и Антонышеве: «Думаю, в этом году они могут бороться за пьедестал»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление Анастасии Чернышевой и Владислава Антонышева на Гран-при России в (4-е место в разряде КМС).

«Если бы выброс был сделан и ребята бы катались чуть раскованнее, было бы здорово. Короткую прокатали достойно и занимали третью позицию.

Но пара новая, молодая, они только скатались – за три-четыре месяца ребятами и нашими тренерами и проделана большая работа, а состав тут был один из самых сильных.

Будем продолжать тренироваться, думаю, в этом году могут бороться за пьедестал», – сказал Плющенко.

Он отметил, что пока не хочет оценивать перспективы пары. С учетом повышения возрастного ценза партнерша в следующем году не сможет выступать на взрослых соревнованиях, в то время как партнеру уже нельзя будет выступать по юниорам.

«Давайте покатаемся, а там посмотрим – жизнь меняется. Все что угодно может быть в следующем сезоне – быть может, другие правила придумают.

Они молодцы, давайте жить сегодняшним днем и этим сезоном, мне кажется, это будет логичнее и правильнее, поживем – увидим», – добавил Плющенко.