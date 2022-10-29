Петросян о возрастном цензе: «Родила бы мама меня позже – ничего страшного бы не случилось»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопросы после короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Сочи, где она лидирует. 

Петросян исполнила в программе тройной аксель.

– Как сейчас настрой, мотивация?

– Я долго держала голову холодной, пыталась отвлечься на веселые моменты. Только когда вышла с шестиминутки, начала собирать голову на тройной аксель, а не думала, что надо сделать прям сейчас.

– Ощущение, что вам очень нравится эта программа.

– Да, мне очень нравится эта программа. Я благодарна Этери Георгиевне и Даниилу Марковичу, что они решили отдать эту музыку мне.

– Можно сказать «спасибо родителям» за дату рождения? На месяц позже – и возрастной ценз.

– Какой-то странный вопрос. За что благодарить? Ну, родила бы мама меня позже – ничего страшного бы не случилось, – сказала Петросян.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

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