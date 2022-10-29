Климов о Гран-при России: «Надеюсь, благодаря таким соревнованиям ФФКР удалось мотивировать фигуристов»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Федор Климов высказался о предстоящих соревнованиях на этапе Гран-при России в Сочи.

Сегодня пары представят короткие программы. В Сочи выступают Карина Акопова и Никита Рахманин, которые тренируются у Климова.

«Подготовка к этапу была сложная, были травмы, которые ребятам мешали. Посмотрим, как все удалось, не буду сейчас загадывать.

Первая задача на сезон – избавиться от всех травм, конечно, главный старт – чемпионат России, надо показать там себя максимально и остаться в сборной.

Конечно, ребята очень хотят соревноваться на международных стартах, в том числе на [международном] Гран-при, для любого спортсмена это цель, когда этого нет, становится тяжелее.

Надеюсь, благодаря таким соревнованиям (Гран-при России) федерации удалось их мотивировать», – сказал Климов.

Гран-при России. «Бархатный сезон». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Акопова и Рахманин покажут короткие программы