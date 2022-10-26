Филипп Шветский: «Я с 2014 года отвечаю за сопровождение членов сборной, куда входят спортсмены практически всех групп. По моей информации, ничего не изменилось»
Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что продолжает работу с фигуристами практически из всех тренерских групп.
Ранее появилась информация, что Шветский прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе.
«Я являюсь сотрудником Центра спортивной медицины ФМБА России, отдела обеспечения сборных команд России и прикреплен на данный момент к Федерации фигурного катания на коньках [России], в которой с 2014 года отвечаю за сопровождение членов сборной команды на тренировочных и соревновательных мероприятиях, куда входят спортсмены практически всех групп.
Пока, по моей информации, ничего не изменилось», – сказал Шветский.
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