Софья Акатьева: «Первый этап Гран-При России позади. Я очень рада началу соревновательного сезона»

Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги первого этапа Гран-при, где она заняла второе место.

«Первый этап Гран-При России в Москве позади. Я очень рада началу соревновательного сезона.

С огромной благодарностью к моим тренерам – Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу!

Сердечное спасибо зрителям за невероятную атмосферу! Благодарю моих болельщиков и очень ценю вашу поддержку!» – написала Акатьева в соцсети.