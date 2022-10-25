Софья Акатьева: «Первый этап Гран-При России позади. Я очень рада началу соревновательного сезона»

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Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги первого этапа Гран-при, где она заняла второе место. 

«Первый этап Гран-При России в Москве позади. Я очень рада началу соревновательного сезона.

С огромной благодарностью к моим тренерам – Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу!

Сердечное спасибо зрителям за невероятную атмосферу! Благодарю моих болельщиков и очень ценю вашу поддержку!» – написала Акатьева в соцсети. 

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