Энберт о произвольной программе Валиевой: «Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Но катать ее целый сезон будет тяжело»

Российский фигурист поделился мнением о новой произвольной программе , которая поставлена на тему допинг-скандала в Пекине-2022.

«Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой ситуации испытала и сейчас она хочет рассказать ее, потому что она для нее важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю.

Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать ее целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет.

Спорить о том, правильно это или нет, сложно ли ей вспоминать — это уже у Камилы надо спрашивать. Может быть, эта программа, наоборот, какой-то терапевтический эффект оказывает на нее», – рассказал Энберт.