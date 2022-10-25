Энберт о произвольной программе Валиевой: «Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Но катать ее целый сезон будет тяжело»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о новой произвольной программе Камилы Валиевой, которая поставлена на тему допинг-скандала в Пекине-2022.

«Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой ситуации испытала и сейчас она хочет рассказать ее, потому что она для нее важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю.

Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать ее целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет.

Спорить о том, правильно это или нет, сложно ли ей вспоминать — это уже у Камилы надо спрашивать. Может быть, эта программа, наоборот, какой-то терапевтический эффект оказывает на нее», – рассказал Энберт.

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