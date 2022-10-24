Попова о том, что из произвольной Валиевой убрали фрагмент с новостями: «Все зрители знают, о чем эта программа. Камила умеет передать одним взглядом весь спектр своих эмоций»

Бывшая российская фигуристка, хореограф Бетина Попова отметила, что Камила Валиева может передать весь спектр своих эмоций одним взглядом.

Произвольная Валиевой посвящена ситуации на Олимпиаде-2022 в Пекине. На первом этапе Гран-при в Москве из программы убрали фрагмент с новостями.

«Все зрители знают, о чем эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций.

По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его – не имеет значение. Главное все-таки – это Камила и ее мастерство.

Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», – сказала Попова.

Валиева о том, что из ее произвольной программы исчез фрагмент с новостями: «Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем»

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон