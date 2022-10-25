Александр Энберт: «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства, двигает вперед в плане понимания постановок»

Российский фигурист рассказал о том, как его изменило участие в на Первом канале.

В новом сезоне шоу Энберт выступает в паре с Региной Тодоренко.

«Он точно меня изменил. Вообще, мне кажется, что люди постоянно меняются, ведь жизнь — это постоянное движение. И «Ледниковый период» в этом плане — не исключение.

Но самое интересное, что на нем ты оказываешься в компании очень креативных, очень талантливых, очень вдохновленных людей, и такое чувство, что любые изменения ускоряются. Столько энергии от всех участников! Какие-то идеи, шутки, мысли, разговоры — даже они меняют твое мировоззрение. Это если глобально.

Если узкоспециально, то, конечно, «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства. «Ледниковый период» двигает вперед в плане понимания постановок: там все сжато, каждую неделю новая программа, новый образ.

Ты должен быстро переключать эмоции, много всего пробовать, и это учит определенным вещам. В плане жизни он, наверное, мне напоминает спорт, потому что мы очень много катаемся. Например, сегодня мы провели около четырех-пяти часов на льду, и так каждый день», – сказал Энберт.