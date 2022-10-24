Ирина Роднина: «К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить»

Теги телевидение Ирина Роднина Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила работу Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить.

А оправдания: я не родилась в Москве. Это не оправдания! Если Алина оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» – сказала Роднина.

Загитова о своей дикции: «Извините, что я родилась не в Москве. Главное – быть самими собими»

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