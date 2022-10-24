Ирина Роднина: «К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию оценила работу в качестве ведущей шоу .

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить.

А оправдания: я не родилась в Москве. Это не оправдания! Если Алина оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» – сказала Роднина.

Загитова о своей дикции: «Извините, что я родилась не в Москве. Главное – быть самими собими»