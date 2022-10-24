Александр Энберт: «Глядя на этот сезон, можно поверить в то, что Тарасова и Морозов будут нас долго радовать»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде считает, что пара – может выступать долго.

«Только спортсмены знают ситуацию изнутри – какая у них мотивация и как они себя чувствуют. Конечно, профессиональный спорт истощает ресурсы организма. Но, глядя на этот сезон, можно поверить в то, что Женя и Вова будут нас долго радовать.

Также он прокомментировал решение уравнять стоимость секвенций с каскадами.

«Я думаю, что это, конечно, возьмут на вооружение – чем шире возможности для программ, тем лучше, все спортсмены разные, всем удобны разные вещи.

Какие-то комбинации бывают и сложнее, и зрелищнее каскадов, но, например, их нельзя исполнять или они меньше оцениваются. Поэтому я считаю правильным дать спортсменам свободу выбора, что им удобнее исполнять, думаю, мы увидим какие-то интересные интерпретации, потому что кому-то из спортсменов будет действительно это удобнее делать», – добавил он.