Алексей Тихонов: «Морозов всегда знал себе цену, а Тарасова оставалась на вторых ролях. Мы долгое время занимались тем, чтобы вытащить ее настоящую сущность наружу»

Чемпион мира в парном катании, тренер отметил, как изменилось катание пары – после Олимпийских игр.

– Задумывались ли Тарасова и Морозов после серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине о завершении карьеры?

– Они, безусловно, размышляли о том, что делать дальше. Володя с самого начала был настроен на то, чтобы продолжать кататься, а Женя не то чтобы сомневалась, просто она после Игр вышла замуж и фактически открыла для себя новую страницу в жизни.

В итоге она поддержала партнера, и мне кажется, это было абсолютно правильным решением. Я бы вообще сказал, что ребята только начали в олимпийском сезоне показывать настоящее катание.

– В чем именно это заключается?

– Помимо исполнения технических элементов, которое у этой пары всегда было на высоте, я бы отметил взаимоотношения спортсменов на льду. Речь не только о взаимоотношениях партнеров, а мужчины и женщины.

Я всегда очень это ценил. Потому что именно это делает программу запоминающейся и цепляющей, ставит спорт на грань искусства.

– На мой взгляд, Игры в Пекине вдохнули в эту пару совершенно другое настроение. Такое ощущение, что только там Тарасова и Морозов по-настоящему раскрылись и почувствовали свою востребованность. И как бы избавились от постоянного налета усталости.

– Отчасти согласен, такое действительно было. Причем если Вова всегда знал себе цену, то Женя оставалась на вторых ролях. Мы довольно долгое время занимались как раз тем, чтобы вытащить ее настоящую сущность наружу.

Она ведь красавица, просто порой об этом забывала. Вот и приходилось напоминать. А сейчас это осознание собственной цены наконец пришло в полной мере.

То, что Тарасова и Морозов показывают на льду, это здорово во всех отношениях. Бывают какие-то шероховатости в тренировочном процессе, но это всего лишь рабочие моменты, которые несложно преодолевать.

Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Женя с Володей не только этот сезон успешно преодолели, но и следующий захватили.

Как шутит во время наших тренировочных прокатов Максим Траньков, с таким катанием можно смело оставаться на все следующее четырехлетие и бороться за то, чтобы стать олимпийскими чемпионами, – сказал Тихонов.