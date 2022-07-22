Владимир Морозов: «Остается послевкусие Олимпийских игр, эмоции никуда не ушли. Буквально копейки не хватило, чтобы быть на ступеньку выше»

Серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали об эмоциях после выступления на зимних Играх.

«Наверное, статус серебряных призеров Олимпийских игр больше дает уверенности в себе: он не то чтобы раскрепощает, а дает понимание, что ты сделал что-то значимое для себя.

И когда ты выходишь на шоу, это дает возможность насладиться выступлениями», – сказала Тарасова во время VK Fest.

«Мы шли к этому действительно очень долго, сложный цикл был, много проблем. Буквально копейки не хватило, чтобы быть на ступеньку выше, сложилось, как сложилось.

Сейчас, конечно, остается послевкусие Олимпийских игр, эмоции от пекинской Олимпиады никуда не ушли, они остались.

Иногда прокручиваешь в голове, обсуждаешь с участниками шоу, у кого как сложилось с Олимпиадой, и на сегодняшний день мы более раскрепощенно катаемся в шоу, получаем удовольствие», – отметил Морозов.

В феврале на Олимпиаде в Пекине победила китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

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