Мария Талалайкина возобновила тренировки в группе Рукавицына («Матч ТВ»)
Российская фигуристка Мария Талалайкина возобновила тренировки в группе Евгения Рукавицына, сообщает «Матч ТВ».
Талалайкина тренировалась у Рукавицына до прошлого сезона, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.
Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.
Талалайкина выразила желание вновь тренироваться у Рукавицына.
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