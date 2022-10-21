Мария Талалайкина возобновила тренировки в группе Рукавицына («Матч ТВ»)

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Мария Талалайкина Фигурное катание

Российская фигуристка Мария Талалайкина возобновила тренировки в группе Евгения Рукавицына, сообщает «Матч ТВ».

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до прошлого сезона, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны. 

Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.

Талалайкина выразила желание вновь тренироваться у Рукавицына. 

Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Лиза хотела добиться вау-эффекта, хайпануть. Меня в группе никто не унижал и не оскорблял»

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