Мария Талалайкина возобновила тренировки в группе Рукавицына («Матч ТВ»)

Российская фигуристка возобновила тренировки в группе , сообщает «Матч ТВ».

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до прошлого сезона, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.

Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.

Талалайкина выразила желание вновь тренироваться у Рукавицына.

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