Мария Талалайкина: «Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без него я не могла представлять страну»

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Фигуристка Мария Талалайкина заявила, что не смогла выступать за сборную Италии, так как ей не удалось получить вид на жительство.

О переходе Талалайкиной в сборную Италии стало известно осенью 2021 года. Однако спустя год фигуристка вернулась в Россию.

– Мария, вы рассказывали, что в Италии все у вас складывалось неплохо. Что же заставило принять решение вернуться?

– Да, действительно, у меня все и было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы.

– Варианты с другими странами были?

– Да, были, с Хорватией. Но возникли логистические сложности, опять же, из-за ситуации в мире. С перелетами, с пересечением границ по болгарской мультивизе с российским паспортом.

Билеты очень дорогие, мы с мамой не имеем возможности оплачивать пребывание в Европе долгое время. А спонсор у меня был с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию я не смогла, пропал и его интерес ко мне.

– Сильно расстроились?

– Конечно, грустно, я почти год пробыла на так называемом спортивном «карантине» в Италии, чтобы в дальнейшем выступать на международных соревнованиях. Но ничего не получилось.

Я погрузилась в такое состояние, которое депрессией, наверное, не назвать, но как будто ты смотришь на себя со стороны.

– Думали уйти из спорта?

– Сначала думала, но в какой-то момент поняла, что без фигурного катания не могу совсем. Нечем заменить эмоции, которые я получаю после выступлений. Решила вернуться, – сказала Талалайкина.

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