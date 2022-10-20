«Спасибо Сен-Бонне за оказанную честь». Гийом Сизерон рассказал о названной его именем школе во Франции

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон рассказал о школе во французском Сен-Бонне, названной в его честь.

Фигурист опубликовал несколько фото в сторис. 

«Спасибо Сен-Бонне за то, что оказали мне честь и назвали школу моим именем», – написал он.

Сизерон выступает в дуэте с Габриэлой Пападакис. 19 октября они посетили ледовый спорткомлекс в Клермон-Ферране, который был переименован в честь фигуристов.

Во Франции переименовали ледовый спорткомплекс в честь Пападакис и Сизерона

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