«Спасибо Сен-Бонне за оказанную честь». Гийом Сизерон рассказал о названной его именем школе во Франции

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон рассказал о школе во французском Сен-Бонне, названной в его честь.

Фигурист опубликовал несколько фото в сторис.

«Спасибо Сен-Бонне за то, что оказали мне честь и назвали школу моим именем», – написал он.

Сизерон выступает в дуэте с Габриэлой Пападакис. 19 октября они посетили ледовый спорткомлекс в Клермон-Ферране, который был переименован в честь фигуристов.

Во Франции переименовали ледовый спорткомплекс в честь Пападакис и Сизерона