Пресс-атташе ФФКР о публикации списков участников соревнований: «Были случаи, когда в последний момент спортсмен выпадал из списка. И начинались поиски двойного дна, заговора»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина рассказала, почему, согласно новому этическому кодексу, нельзя заранее публиковать списки участников соревнований.

«Мы каждый раз даем согласие на обработку своих персональных данных. Информация, про которую ты говоришь – у федерации, предположим, есть какие-то договоренности с Первым каналом о каких-то передачах, и вы не хотите, чтобы это было вынесено до того, как это появится.

Сотрудники должны понимать, что это рассказывать нельзя. Есть договоры, которые вы заключаете с какими-то фирмами, и если распространится информация до того, как договор был подписан, то нанесет какой-нибудь урон…

Или списки сборной до того, как они опубликованы на сайте. До того, как они не утверждены на сайте Минспорта, как и списки участников соревнований – зачем их публиковать?

Были случаи, когда публиковался список, а с человеком может в последний момент на тренировке что-то случиться. Он из этого списка выпадает. И начинались поиски двойного дна, заговора» — сказала Ермолина в подкасте «Ход коньком».

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