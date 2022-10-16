Ирина Роднина: «Как мне Щербакова в роли ведущей? Понятия не имею, я не смотрю «Ледниковый период»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрит шоу «Ледниковый период».

Одной из ведущих телепроекта является олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Как мне Щербакова в роли ведущей? Понятия не имею, я не смотрю «Ледниковый период», – сказала Роднина.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

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