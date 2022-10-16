Ирина Роднина: «Как мне Щербакова в роли ведущей? Понятия не имею, я не смотрю «Ледниковый период»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрит шоу «Ледниковый период».

Одной из ведущих телепроекта является олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Как мне Щербакова в роли ведущей? Понятия не имею, я не смотрю «Ледниковый период», – сказала Роднина.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой