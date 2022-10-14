Туктамышева, Семененко, Игнатов, Мозалев, Латушкина, Онищенко заявлены на 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга

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С 18 по 21 октября в Академии фигурного катания пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга среди взрослых спортсменов, а также 2-й этап Кубка Федерации среди юниоров.

В соревнованиях примут участие Елизавета Туктамышева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Роман Атояр и другие спортсмены.

18-19 октября пройдут соревнования юниоров (девушки, юноши, танцы на льду и пары), 20-21 октября – взрослых спортсменов (женщины, мужчины и пары).

Полный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

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