Туктамышева, Семененко, Игнатов, Мозалев, Латушкина, Онищенко заявлены на 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга

С 18 по 21 октября в Академии фигурного катания пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга среди взрослых спортсменов, а также 2-й этап Кубка Федерации среди юниоров.

В соревнованиях примут участие , , Арина Онищенко, , , , Роман Атояр и другие спортсмены.

18-19 октября пройдут соревнования юниоров (девушки, юноши, танцы на льду и пары), 20-21 октября – взрослых спортсменов (женщины, мужчины и пары).

Полный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.