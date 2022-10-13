Евгения Медведева: «Если спросить девчонок, которые выступали на Олимпиаде-2022, о возвращении в спорт, никто конкретно не ответит»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос о возможности своего возвращения к соревнованиям.

«Сейчас вообще такая обстановка в спорте. Даже если спросить девчонок, которые выступали на последней Олимпиаде, о возвращении на международную арену, в большой спорт, никто конкретно не ответит.

Мы живем, работаем, делаем то, что нам нравится. На чемпионатах России я буду присутствовать как комментатор. Возможно, на показательных выступлениях тоже буду появляться. Жизнь настолько переменчива», – сказала Медведева в эфире «Авторадио».

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