«Мы откатали на 98% того, что хотели показать. Остальные 2% – чтобы компенсировать в произвольной завтра». Мишина и Галлямов о мемориале Панина

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свое выступление на мемориале Николая Панина‑Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Сегодня дуэт занял второе место в короткой программе. Лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

– Довольны прокатом?

– Мы откатали на 98 процентов того, что мы хотели наработать и показать. Остальные два процента – чтобы работать и компенсировать в произвольной программе уже завтра.

– Какие впечатления от первого турнира?

– Если считать прокаты, у нас уже второй выход. А короткую программу показываем третий раз. В целом, это вторые такие серьезные соревнования и, на самом деле, все нормально прошло.

Нам действительно приятно принимать здесь участие. Задачи на следующие соревнования уже обсуждаем с федерацией [Санкт‑Петербурга], – цитирует «Матч ТВ» совместный ответ фигуристов.

Мемориал Панина. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Мишина и Галлямов – 2-е, Кадырова и Колесов – 5-е