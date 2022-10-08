Макар Игнатов: «Надо этот контент довести до хорошего исполнения, чтобы все было стабильно от старта к старту. И только потом идти на усложнение»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (3-е место).

«В какой-то степени доволен. Но далеко не на 100 процентов. Были ошибки, помарки. Почему риттбергер не получился? Честно – не знаю. Можно много разных предположений строить. На разминке сделал и вчера, и сегодня. А вот в прокате не вышло. Это спорт. Постарался забыть об ошибке, головой шел дальше, программу нужно было делать.

Тренер, примерно как и я, чем-то доволен, чем-то нет. Как говорится, работаем дальше! Приятно было выступать, на трибунах была моя девушка. И собачка!

Понятное дело, определенный прогресс есть. Но есть еще и в чем прибавлять. Думаю, такой контент пока у меня и останется. Дорабатывать программу? У меня все есть. Пока не планирую, надо этот контент довести до хорошего исполнения, чтобы все было стабильно от старта к старту. И только потом идти на усложнение.

Дальше буду выступать на этапе Гран-при в Москве», – сказал Игнатов.