Гербольдт о поведении Трусовой в Пекине-2022: «Она ребенок, который не смог сдержать своих эмоций. Не думаю, что за это нужно как-то наказывать»
Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась мнением о новом кодексе этики в российском фигурном катании.
– Пункты этического кодекса не ограничивают права спортсменов?
– Я не думаю, что ограничивают. Все в большей степени придерживаются этой системы, чтобы не выглядеть скандальными и истерическими личностями. Все всегда стараются держать лицо и из любых ситуация выходить красиво. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это стали прописывать.
Особо конфликтных ситуаций я не помню. Только истерика на Олимпиаде Саши Трусовой. Но это единичный случай, который вышел за рамки закрытой двери. Она все равно ребенок. Эмоциональная составляющая и накал соревнования были настолько велики, что дети не всегда могут контролировать себя. Другие ситуации не могу вспомнить.
– В кодексе предусмотрены наказания, начиная от штрафа и заканчивая запретом посещения мероприятий по эгидой ФФКР. Правильная ли это мера?
– Я не помню таких ситуаций и не думаю, что они возникнут. Все с детства учат достойно выигрывать и достойно проигрывать. Как бы обидно и горько не было, ты себя приучаешь к тому, что ты терпишь, не плачешь и достойно уходишь, гордо подняв голову. Это настолько внутри каждого спортсмена натренировано, что ты достойно выходишь из любой ситуации. Я не вижу в этом каких-то глобальных проблем.
– Нужно ли к Александре Трусовой применять какие-то санкции после того резонансного эпизода на Олимпиаде?
– Во-первых, тогда ничего не было прописано. Во-вторых, она ребенок, который не смог сдержать своих эмоций. Накал был велик. Так бывает и со взрослыми людьми. Не думаю, что за это нужно как-то наказывать и акцентировать на этом внимание. Было и было. Не нужно жить прошлым, нужно жить в настоящем и будущем.
Прописали, значит все еще больше будут следить за своими действиями, поступками и эмоциями, – рассказала Гербольдт.
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