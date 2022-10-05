Губерниев о положении ФФКР о конфиденциальности: «Это нарушение прав спортсменов, прав человека. Федерация решила, что она спецслужба»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о положении о конфиденциальной информации, которое опубликовала Федерация фигурного катания России (ФФКР).

За нарушение условий соглашения о конфиденциальности по вине лица, получившего доступ к определенной информации, установлен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Федерация фигурного катания России забыла, что она спортивная федерация, и решила, что она спецслужба.

Сейчас времена непростые, все так сложно. Они играют в Джеймсов Бондов, Штирлицев и прочих разведчиков. С моей точки зрения, это перебор. Не знаю, кто им там насоветовал все это.

Очевидно, что это нарушение прав спортсменов, прав человека. То ли теперь в федерации фигурного катания играют первую роль сотрудники спецслужбы. Тенденция хреновая, я бы сказал.

На месте спортсменов я бы сопротивлялся. Надо понимать, что не чиновники главные в спорте, а спортсмены», – сказал Губерниев.

ФФКР опубликовала положение о конфиденциальной информации. За нарушение его условий установлен штраф в размере 100 тысяч рублей