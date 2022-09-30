Радионова о произвольной Валиевой: «Я заметила, что в эмоциональном плане ей тяжело. Если они с тренерским штабом решили, то она на это готова»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию высказалась о новых программах Камилы Валиевой.

– Следующий хедлайнер – . Начнем с короткой. Послание для болельщиков, азбука Морзе – как вам эта задумка?

– С посланием постановщики очень здорово придумали. Это был прям настоящий ребус, который болельщики с удовольствием разгадывали. Здорово, когда происходит прямое взаимодействие со зрителями. Такое всегда откликается.

– Несмотря на интересные фишечки, эта программа очень сильно перекликается с короткими Валиевой последних лет. Многие уже назвали эти программы близнецами. Нет ощущения, что Валиева стала заложницей одного образа?

– Мне кажется, у Камилы появился уже свой стиль. Я бы его охарактеризовала, как «воздушная балерина на льду». Такие образы всегда очень выигрышно смотрятся в ее исполнении. Но тут все зависит от того, какие цели ставит тренерский штаб. Может быть, они действительно и дальше хотят развивать Камилу в таком лирическом образе.

– Не является ли пребывание в одном образе стагнацией для спортсмена?

– Я бы не сказала, что это стагнация, это просто ее визитная карточка. Человек катает такие лирические образы, потому что внутри у нее присутствует осадок с Олимпиады, и каждая ее программа – определенное послание. В короткой программе – скрытый шифр из азбуки Морзе, в произвольной она снова возвращается к истории, которая произошла на Олимпиаде. Она катает то, что ей сейчас ближе; что она чувствует. В этом нет ничего плохого.

– Произвольная Камилы об Олимпиаде. Какие эмоции вы испытали во время проката?

– Произвольная программа получилась очень сложной, эмоциональной. Эта история понятна зрителям. Камила катает про себя, про ту боль и те эмоции, которые она испытала на Олимпиаде. Я сидела в зале в тот момент. У меня мурашки по телу пробежали. Думаю, как и у всех зрителей. Когда фигурист переживает неподдельные эмоции, зритель это чувствует.

– Это очень тяжелая история, и было видно, что Камиле непросто катать. Чисто с психологической точки зрения насколько оправдано погружать 16-летнюю девочку опять в эти эмоции?

– Да, я заметила, что в эмоциональном плане ей тяжело. Если они с тренерским штабом решили, то она на это готова. Без ее согласия такую программу не поставили бы. Мнений по поводу темы программы может быть масса, но меня, как зрителя, эта программа взяла. Она полностью открыла свою душу зрителям, такое не оставляет равнодушным, – сказала Радионова.

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?