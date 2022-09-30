Радионова о короткой Трусовой: «Саша показала себя очень раскрепощенной. Сейчас она иначе смотрится на льду: взрослая, осознанная, женственная»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию поделилась мнением о новой короткой программе .

Трусова выступает под I Put A Spell On You в исполнении Энни Леннокс.

– Трусова, к сожалению, выступила только с короткой программой. Блюзовая композиция и Саша – как вам такое сочетание?

– Мне понравилась Саша в сочетании с блюзом, она в этой программе раскрылась по-новому. Трусова уже стала девушкой, и в этом номере она показала себя очень раскрепощенной. Сейчас она иначе смотрится на льду: взрослая, осознанная, женственная. Мне кажется, это тот самый случай, когда она кайфует от своей программы. Видно, как ей нравится.

– Есть ощущение, что новая короткая слишком проста для Трусовой. Такая фигуристка заслуживает какие-то более интересные образы, более интересные музыкальные решения. Вам так не кажется?

– Не соглашусь. Мне понравилось музыкальное решение. Песня достаточно популярная, хорошо звучит. Бывает, что самые простые вещи смотрятся намного лучше, чем что-то сложное и заковыристое.

Да и самое главное – это исполнение. Иногда можно поставить самую банальную идею и сделать из нее шедевр, как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова, – сказала Радионова.

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?