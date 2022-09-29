Елена Радионова: «Косторная внутри бунтарка, но в ней есть что-то очень нежное, ранимое. Она украшает турниры, ее катание всегда на высшем уровне»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова рассчитывает, что Алена Косторная восстановится после травмы бедра.

«У Алены было очень много ярких номеров, и, что тут говорить, Алена может выразить любой образ – это ни для кого не секрет. Хотелось как-то раскрыть её с новой стороны, показать более зрелое раскрепощенное катание. Она внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное, ранимое, что тоже хочется показать», – сказала Радионова.

«Трудно что-то загадывать сейчас, но, конечно, мне очень хочется, чтобы она вернулась на лед, чтобы снова дарила зрителям свое катание. На нее действительно хочется смотреть, ее катание завораживает, в ней есть что-то такое, что притягивает зрителя.

Мне кажется, эта спортсменка всегда украшает турниры, неважно, в какой она форме – ее катание всегда на высшем уровне. Она действительно притягивает взгляды, в ней есть харизма, которую чувствует зритель, а зрителя не обманешь», – добавила бронзовый призер ЧМ.

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