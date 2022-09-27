Косторная о произвольной Валиевой: «Идея программы вызвала у меня противоречивые чувства»

Чемпионка Европы по фигурному катанию высказалась о новой произвольной программе .

«В выступлении девочек много внимания, конечно, было к прокату Камилы Валиевой, которая посвятила свою произвольную программу тому, что произошло с ней на Олимпиаде. Что касается самой идеи программы, то этот вопрос я оставляю за скобками, потому что это вызвало у меня достаточно противоречивые чувства. И я бы не хотела долго рассуждать на эту тему хотя бы в силу того, что я сама действующий спортсмен. Скажу только, что эмоции этот прокат, конечно же, вызвал.

Что касается самой программы, то в плане музыки у нее было интересное начало, это хорошая находка, а также необычная концовка. Камила каталась душевно, тонко, звонко. Но если сравнивать все ее программы, начиная с «Девочки на шаре», они в похожем стиле. В них прежде всего Камила, потом музыка. Хотелось бы увидеть ее новую», – написала Косторная в колонке для ТАСС.

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