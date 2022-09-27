Дина Аверина: «Расплакалась, когда увидела произвольную программу Валиевой. Мы поддерживаем Камилу, регулярно общаемся с ней»

Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике рассказала, что заплакала после просмотра произвольной программы фигуристки на контрольных прокатах сборной России.

«Видела программу Камилы Валиевой. К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела ее произвольную программу в интернете, то расплакалась.

Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой оказалась Камила. Мы пишем ей, поддерживаем Камилу, регулярно общаемся с ней», – сказала Аверина.

Зачем продавать допинг-историю Валиевой публике? Это большой спорт, а не кино

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала