Дина Аверина: «Расплакалась, когда увидела произвольную программу Валиевой. Мы поддерживаем Камилу, регулярно общаемся с ней»

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Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что заплакала после просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Видела программу Камилы Валиевой. К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела ее произвольную программу в интернете, то расплакалась.

Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой оказалась Камила. Мы пишем ей, поддерживаем Камилу, регулярно общаемся с ней», – сказала Аверина.

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