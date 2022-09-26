«Мне было очень жалко Валиеву. Я не верю ни в одно мгновение, что это все правда». Овчарова о допинг-деле на Олимпиаде

Бывшая фигуристка Анна Овчарова, выступавшая за Россию и Швейцарию, высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

«Конечно, всё, что связано с шеймингом спортсменок за допинг-тесты… Допинг-тесты проходят сразу после соревнований, их берут у медалисток и ещё у трех девочек по жеребьёвке. Ты не можешь оттуда убежать, не можешь смухлевать – это невозможно.

Извините меня, ты ходишь в туалет при постороннем человеке. Невозможно что-то сделать не так в этот момент. И потом, когда у тебя допинг-проба нормальная, а потом бац, и положительная стала – это суперподозрительно для меня. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять, но вся эта ситуация выглядит странно.

Конечно, мне было очень жалко Камилу. Неважно, какое место она заняла в личном турнире, у нее была золотая медаль в команднике, которую она заслужила. И она не смогла насладиться этим моментом, не смогла прожить в полной мере эту победу, ей это не дали сделать.

И когда тебе 16 лет и весь мир против тебя… Это, конечно, жутко. Я не верю ни в одно мгновение, что это все правда», – сказала Овчарова.

Зачем продавать допинг-историю Валиевой публике? Это большой спорт, а не кино

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала