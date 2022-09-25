Аделия Петросян: «В первой половине программы я не вижу, не слышу и не могу говорить, из-за этого такое пустое состояние. Во второй половине пытаюсь из этого выбраться»

Российская фигуристка оценила свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной.

– Какие итоги можешь подвести по поводу сегодняшнего выступления?

– Считаю, что я выступила неплохо, так как это мой первый выход на большую арену по взрослым. Довольна, что смогла прыгнуть четверной тулуп. Риттбергер надо дорабатывать, пока я еще не накатала. Буду работать над этим.

– Вчера ты говорила, что не волновалась, а сегодня?

– Сегодня уже больше волновалась, так как не совсем накатан этот контент. Пару раз получалось, конечно, но этого недостаточно. Рада, что смогла зайти в два четверных.

– Что можешь сказать по поводу второй оценки, образа?

– В первой половине программы я не вижу, не слышу, не могу говорить, из-за этого у меня такое пустое состояние. Во второй половине я пытаюсь из этого выбраться, и там состояние уже более взбудораженное. Хочется накатать это, чтобы лучше выглядело.

– На большом экране было написано прозвище «Кроха с четверными». Ты раньше видела его? Как тебе?

– Раньше не видела, только вчера. Смешное название, да и все.

– Сама ты считаешь себя крохой?

– Сложный вопрос. Да, я маленького роста, но внутри у каждого человека есть свои эмоции, свои чувства, поэтому сложно сказать, что я себя чувствую крохой. Внутри я себя ощущаю на свой возраст, – сказала Петросян.