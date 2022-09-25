Софья Муравьева: «Недовольна прокатом, сорвала первый аксель. Остальное тоже можно было сделать лучше»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах.

«Я недовольна прокатом, сорвала первый аксель. Остальное тоже можно было сделать лучше.

Сейчас будем разбирать, работать дальше. Расстроилась, потому что люблю, чтобы все получалось. Нельзя делать «бабочки», поэтому расстроилась.

Я катаю Джульетту, у которой есть особенности. Это сумасшествие, которое она сначала не принимает, а потом оно спасает ей жизнь», – сказала Муравьева.

«Прозвище Мура мне очень нравится, тренеры меня так называют, и салфетницу я так называю», – отметила фигуристка.

У Валиевой «Шоу Трумана», у Туктамышевой – «Одиночество». Вся музыка для произвольных программ у фигуристок