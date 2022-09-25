Чемпионка мира 2015 года рассказала о новой произвольной программе, которую представила на контрольных прокатах.

Туктамышева выступает под «Одиночество» Игоря Крутого. Она прыгнула один тройной аксель, а со второго упала.

«Мне эта музыка сразу понравилась. Идея катать женщину, которая ослепла – вот это было более сложное: показать слепоту, контраст эмоций.

Но мне эта программа безумно нравится, и, мне кажется, прекрасно ее чувствую. Другим людям будет виднее.

Я перед прыжком немножко сосредоточена, пыталась сделать тройной аксель в образе – это очень тяжело, я не смогла собрать этот прыжок. Буду работать», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

«Хореограф Елизавета Новиславская предложила катать слепую женщину, мы в этом русле начали работать.

Идея мне показалась очень хорошей, чем глубже я ее осознаю, тем мне легче катать. Я завязывала глаза тряпочкой и пыталась найти какую-нибудь опору», – цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».