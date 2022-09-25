Валиева – сквозь слезы о произвольной программе про Олимпиаду-2022: «Просто хотела показать всем свою историю и донести до зрителей»

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах в Москве.

Сегодня Валиева представила произвольную программу, в финале которой закрылась капюшоном. Во время допинг-скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине фигуристка делала то же самое, проходя через микст-зону журналистов.

«Просто хотела показать всем свою историю и донести до зрителей», – прослезившись сказала Валиева в эфире «Первого канала».

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