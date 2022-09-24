Петр Гуменник: «В «Мегаспорте» новый лед, и все жалуются, особенно те, кто побольше, что он трескается под ногами»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Я, честно говоря, рассчитывал, что сделаю лутц, а не риттбергер, но меня все, в принципе, устраивает, потому что были сложности.

В Новогорске все хорошо делал, а тут новый лед, и все жалуются, особенно те, кто побольше, что он трескается под ногами, проваливается, поэтому было небольшое испытание — подготовиться к новому льду.

В прошлом сезоне в «Мегаспорте» был пять раз, а тут вот новый, отличается. Его только залили, он не успел сформироваться, да и бортики меньше. На тренировке прямо не вписывался совсем, но на прокатах уже подстроился», — сказал Гуменник.