Дмитрий Алиев: «Короткая программа не лучшим образом исполнена. Не хочу принимать близко к сердцу этот прокат»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на контрольных прокатах сборной России.

— Как ощущения? Была короткая программа. Не лучшим образом исполнена. Все все видели. Я немного удивлен. Сказался сбор в Новогорске. Плюс, что общался с судьями, но, видимо, устал. Три дня пытался показывать свой максимум. Это получалось. Не хочу принимать близко к сердцу этот прокат.

Общение с судьями — стандартный процесс, который проходит на тренировках. У каждого судьи свое мнение. Искали альтернативу, чтобы всем угодить. Судьи составили положительное мнение о моих прокатах.

— Как сейчас дела со здоровьем?

— Все намного лучше со здоровьем. Никакой речи не шло, чтобы сняться с прокатов здесь. Только на одной тренировке в Новогорске я почувствовал боль в стопе. Но у меня нет барьера по этому поводу.

— Есть пожелания по распределению этапов Гран-при?

— Не знаю, куда нас отправят, на какие этапы. Наше дело — подать заявки, а дальше федерация рассматривает. Я поеду на любой, куда скажут, и буду доволен.

— Фигурное катание для тебя сейчас — чисто в удовольствие?

— Да, для меня фигурное катание — просто удовольствие. Вот сегодня я его получил. Да, бывают помарки. Сегодня выходил с ощущением, как на шоу. Летом катался по турам разных ребят, ощущал там себя в катании, в удовольствии, что могу существовать для зрителя. Сегодня тоже пытался, – сказал Алиев.