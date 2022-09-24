Софья Самоделкина: «Я изменилась внешне и внутренне. Сейчас мы со всем тренерским штабом боремся с этим, стараемся что-то сделать»

Российская фигуристка ответила на вопросы и после выступления с короткой программой на контрольных прокатах.

Траньков: Ты поменяла тренерский штаб (в апреле этого года Самоделкина перешла к тренеру Светлане Соколовской от Сергея Давыдова – Sports.ru). Расскажи о новой команде и об изменениях?

Самоделкина: В первую очередь изменилась я – и внешне, и внутренне. И сейчас мы со всем тренерским штабом боремся с этим, стараемся что-то сделать и улучшиться.

Загитова: У тебя такая запоминающаяся фамилия – Самоделкина. Ты в жизни действительно все делаешь сама?

Самоделкина: Ну, в каких-то моментах да. У меня папа Самоделкин, и я беру пример с него.

Загитова: А на тренировках как?

Самоделкина: На тренировках тоже бывают моменты. Допустим, тренер что-то скажет, а мне хочется самой решить, что сделать.

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