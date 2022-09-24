Алина Загитова: «Сегодня большой день в мире фигурного катания. Я буду смотреть контрольные прокаты, а вы?»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова посетит контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте».

«Ребята, всем привет. Сегодня, как мы знаем, большой день в мире фигурного катания.

Я сейчас выдвигаюсь в ледовый дворец «Мегаспорт», там пройдут контрольные прокаты нашей сборной России.

Я буду смотреть их, а вы? Голосуем», – сказала Загитова.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

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