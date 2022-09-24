Вайцеховская о контрольных прокатах: «Интересна прежде всего работа постановщиков и хореографов. В этом сезоне не слишком важно, какие прыжки будут в программах»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые стартуют сегодня в Москве.

«Читаю с утра многочисленные превью по поводу открытых прокатов в фигурном катании и ловлю себя на мысли, что мои личные представления о прекрасном в эту канву (кто кому противостоит в этом сезоне и противостоять будет) вообще не ложатся.

Что интересно? Интересна прежде всего работа постановщиков и хореографов. Для них, считаю, нынешний сезон — очень большая проверка на профессиональное мастерство. На способность создать что-то реально запоминающееся.

Ведь по большому счету в этом сезоне не слишком важно, какими именно прыжками будут укомплектованы программы одиночников и какими выбросами — программы спортивных пар. Раз уж пошел столь явный уклон в сторону шоу, надо как минимум попытаться извлечь из этой тенденции максимум.

И этот максимум заключается, на мой взгляд, не в том, чтобы выиграть какой-то из отдельно взятых турниров, а в том, чтобы запомниться, максимально резко выделиться из общего ряда. А это прежде всего постановки и тренерские идеи.

Тем более, что, помимо новых правил, мы имеем огромное количество претендующих на высокие позиции одиночниц и одиночников, достаточно интригующую ситуацию в категории спортивных пар, в танцах же и вовсе новая волна пошла, пока представители «старой» временно сосредоточились на обустройстве собственных семей.

Уникальный сезон нас ждет в этом плане», – написала Вайцеховская.