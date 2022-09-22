Попова о проблеме месячных в фигурном катании: «Все тренируются, учатся быть в этом состоянии. Когда совсем плохо, то говоришь: «Пожалуйста, выбросите меня за борт»

Бывшая фигуристка, ныне хореограф Бетина Попова рассказала о трудностях, возникающих из-за месячных у спортсменок.

– В эти дни женщины тренируются, выступают. Принимают обычные обезболивающие, а что делать? Вообще, тренировку можно отменить, но у нас с переносом тренировок сложно. Скорее нет, чем да.

Льда не так много, времени всегда мало. Так что все тренируются, учатся быть в этом состоянии, ты со временем как-то привыкаешь.

Когда совсем плохо – у меня бывало, что я не могла стоять, – то говоришь: «Плохо себя чувствую, пожалуйста, выбросите меня за борт». Но вообще, когда ты идешь на соревнование, каждая тренировка – это кирпичик.

– По такой логике можно выпускать тренироваться и со сломанной ногой.

– Некоторые так и делают, да, – ответила Попова.

Как месячные влияют на результаты спортсменок? Девушки стесняются обсуждать это с тренерами, но подстраивают циклы под старты